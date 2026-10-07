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Bakan Çiftçi, DOLUNAY ile dolandırıcılık ihbarlarına 18 dakikada müdahale hedefliyor

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Bakan Çiftçi, DOLUNAY ile dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakikada müdahale hedeflendiğini açıkladı. Yapay zeka analizleriyle şüpheli para hareketleri takip edilerek kripto varlıklara aktarımı engellenecek; savcılık, Emniyet, Jandarma, MASAK ve bankalar eş güdümle çalışacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, DOLUNAY Projesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, milletin helal kazancına ve alın terine göz diken "haramilere" asla göz açtırmayacaklarını belirtti.

Vatandaşların emeğini korumak, mağduriyetlerin büyümeden önüne geçmek ve suçluları en kısa sürede adalete teslim etmek için mücadelelerini her geçen gün daha da güçlendirdiklerine dikkati çeken Çiftçi, paylaşımında şunları kaydetti:

"DOLUNAY Projesi ile dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içinde müdahale etmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka destekli analizlerle şüpheli para hareketlerini ve dijital izleri anlık takip ederek paranın farklı hesaplara ya da kripto varlıklara aktarılmasını engellemeye odaklanacağız. Bu hızlı müdahalenin etkili biçimde yürütülmesi için savcılık, Emniyet, Jandarma, MASAK ve bankacılık sistemi eş güdüm içinde çalışacak."

Kaynak: AA
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