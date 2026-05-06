İçişleri Bakanı Çiftçi'den "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası" mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2-8 Mayıs Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla çocuklara trafik kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Çiftçi, ailelerden çocuklarına bu bilinci kazandırmalarını istedi.

Çiftçi, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, çocuklara yönelik bilgilendirmelerde bulundu, yaya geçidinde durmanın, emniyet kemeri takmanın ve trafik ışıklarına dikkat etmenin önemine dikkati çekti.

"Sizler kurallara uyan, dikkatli ve duyarlı bireyler olarak yetiştikçe yarınlarımız çok daha güvenli olacak." ifadelerini kullanan Çiftçi, yaşamın en kıymetli hazine olduğunu vurguladı.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sizler bu dünyanın en kıymetli yolcuları, geleceğimizin en değerli emanetlerisiniz. Kıymetli ailelerimiz, sizlerden istirhamım evlatlarımıza bu bilinci küçük yaşlardan itibaren sevgi ve sabırla kazandırmanızdır. Sizin rehberliğiniz, onların güvenli bir geleceğe adım atmasındaki en büyük güvencemiz olacaktır. Trafik Haftası vesilesiyle siz değerli anne ve babalarımıza kolaylıklar diliyor, geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın her birinin gözlerinden öpüyorum. Güvenli ve sağlıklı yarınlar diliyorum."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
