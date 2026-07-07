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NATO ANKARA ZİRVESİ - Bakan Çiftçi'den NATO Zirvesi kapsamında görevli emniyet personeline ilişkin paylaşım

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'daki 36. NATO Zirvesi'nde emniyet teşkilatının büyük bir hassasiyet ve fedakarlıkla görev yaptığını belirterek, tüm personele kolaylıklar diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında emniyet teşkilatının, büyük bir hassasiyet, disiplin ve fedakarlıkla vazifesinin başında olduğunu belirtti.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Başkentimiz Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında emniyet teşkilatımız, büyük bir hassasiyet, disiplin ve fedakarlıkla vazifesinin başında. Kendilerine tevdi edilen mesuliyeti gece gündüz demeden omuzlayan tüm kahramanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

Paylaşımında Çiftçi, görevi başındaki personelin fotoğraflarına da yer verdi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser
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