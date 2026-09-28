Haberler

Bakan Çiftçi'den Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin paylaşım:

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Terörsüz Türkiye sürecinde, milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek adımları kurumlarımızla tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Terörsüz Türkiye sürecinde milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek adımları kurumlarımızla tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından, Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu toplantısına ilişkin yaptığı paylaşımda, Terörsüz Türkiye'yi güçlü bir devlet iradesiyle inşa ettiklerini belirtti.

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirdiklerini anımsatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Toplantımızda, yürütülen çalışmaları, önümüzdeki dönemde atılacak adımları ve kurumlarımız arasındaki eşgüdümü değerlendirdik. Alt komisyonların görev ve yetki alanlarını karara bağladık. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'bir devlet projesi' olarak ifade ettiği Terörsüz Türkiye sürecinde, milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecek adımları kurumlarımızla tam bir eşgüdüm içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu tarihi sürecin ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA
Bu haber 429 sitede yayınlandı.
Sokakta tartışmada öldürüldü denmişti! ASKİ çalışanı Haluk Taş'ın elleri bağlanıp işkence gördüğü ortaya çıktı

Sokakta öldürüldü denmişti! Elleri bağlı halde işkence görmüş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leao sonradan girdi, Portekiz 3 puanı kaptı! Haaland'ın golü yetmedi

Leao sonradan girdi, takımı 3 puanı kaptı

Bağdat Caddesi'nde inşaat koruma kaplaması 2 kişinin üzerine devrildi

İstanbul'un göbeğinde 'yok' artık dedirten görüntü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi

Kılıçdaroğlu'na şok! SDD'den ihraç edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan fon soruşturması açıklaması: Burunlarından fitil fitil getirilmeli

Kurtulmuş'tan fon krizine ilişkin ilk açıklama
Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler

Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler
Mourinho Fenerbahçe'yi unutamadı! Üzerindekileri görenler hemen fark etti

Dünyanın en büyük takımında ama aklı hala Fenerbahçe'de
Almanya'ya Klopp da çare olmadı! Uluslar Ligi'nde gecenin şok yenilgisi

Ne olacak bu takımın hali? Herkes dondu kaldı