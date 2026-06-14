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İçişleri Bakanı Çiftçi, telsizden Jandarma Teşkilatına seslendi Açıklaması

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümünde telsizden yaptığı konuşmayla jandarma personeline seslendi. Bakan, teşkilatın milletin huzur ve güvenliğindeki önemini vurguladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 187. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Jandarma Teşkilatına telsizden seslendi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, Bakan Çiftçi'nin jandarma telsizinden dinletilen mesajına yer verildi.

Videoda, yurdun çeşitli yerlerinde görevi başındaki jandarma personelinin Çiftçi'nin mesajını telsizden dinlediği anlar da yer aldı.

Çiftçi, telsiz mesajında şunları kaydetti:

"Jandarma Teşkilatımızın 187. yıl dönümü vesilesiyle sizlere seslenmekten onur duyuyorum. Şiarımız, köklü geçmiş, güçlü gelecektir. Sizler, başınızın üstünde vatan sevgisini taşıyorsunuz. Tevazu, fedakarlık ve kahramanlık sizin karakterinizdir. Sizler bu ülkenin kanun ordususunuz. Milletimizin gönlünde silinmez bir yere sahipsiniz. Jandarmamız milletimizin huzurunun teminatıdır, bekamızın güvencesidir. Dün böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle devam edecektir. Şerefli teşkilatımızın her bir mensubu gücünü, aziz milletimizin dualarından almaktadır. Ay-yıldızlı bayrağımızı en yükseklerde dalgalandırıyorsunuz. Nöbet tuttuğunuz her an bu millet içindir. Görev aldığınız her operasyon, koştuğunuz her ihbar milletimizin huzur ve güvenliği içindir.

Bu vesileyle kutsal görevlerini ifa ederken şehadet mertebesine erişen her bir vatan evladını rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlık, afiyet ve şifalar niyaz ediyorum. Cenabıhak görevi başındaki tüm kahraman jandarma mensuplarımızı muzaffer eylesin. Rabbim sizleri her türlü görünür görünmez kazadan, beladan korusun, muvaffak eylesin. Ayağınıza taş değmesin. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. 187. yılımız kutlu olsun."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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