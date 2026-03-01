Haberler

Elleriyle ördüğü çorapları 2 yıldır Mehmetçik'e gönderiyor

Elleriyle ördüğü çorapları 2 yıldır Mehmetçik'e gönderiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bolu'da yaşayan Gülnaz teyzenin Jandarma Komandoları için ördüğü çorapları teslim etmesi üzerine yaptığı açıklamada, milletin güvenlik güçlerine olan sevgisini ve vefasını vurguladı.

BAKAN ÇİFTÇİ: BU AZİZ MİLLET, EVLADINI BAĞRINA BASMAYI ÇOK İYİ BİLİR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuyla ilgili sanal medya hesabından açıklamadan yaptığı açıklamada, " Bolu'da ikamet eden Gülnaz teyzemizin, kendi elleriyle ördüğü çorapları kahraman Jandarma Komandolarımıza teslim etmesi; milletimizin güvenlik güçlerimize duyduğu sevgi ve vefanın en anlamlı göstergelerinden biridir. Gülnaz teyzemizin her bir ilmeğine; dua, emek ve yürek sığmış. Bu aziz millet, evladını bağrına basmayı da ona sahip çıkmayı da çok iyi bilir. Gülnaz teyzemize gönülden teşekkür ediyor; fedakarca görev yapan tüm Jandarma Komandolarımıza üstün başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran yeniden düğmeye bastı: Tel-Aviv başta olmak üzere İsrail genelinde sirenler çalıyor

İran yeniden düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...

Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenen sürücü şoke oldu

Yeni trafik kanununa göre yediği cezayı öğrenince şoke oldu
Paşinyan'ın İran saldırıları sonrası paylaşımları dikkat çekti

Komşu ülkesinde savaş çıkan Paşinyan
Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde
Şah destekçisi fenomenler, Hamaney'in ölümünü dans ederek kutladı

Şahın oğlu da bunlardan medet umuyor
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar

İran'ın 'son çare'si