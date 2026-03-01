Elleriyle ördüğü çorapları 2 yıldır Mehmetçik'e gönderiyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bolu'da yaşayan Gülnaz teyzenin Jandarma Komandoları için ördüğü çorapları teslim etmesi üzerine yaptığı açıklamada, milletin güvenlik güçlerine olan sevgisini ve vefasını vurguladı.
BAKAN ÇİFTÇİ: BU AZİZ MİLLET, EVLADINI BAĞRINA BASMAYI ÇOK İYİ BİLİR
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuyla ilgili sanal medya hesabından açıklamadan yaptığı açıklamada, " Bolu'da ikamet eden Gülnaz teyzemizin, kendi elleriyle ördüğü çorapları kahraman Jandarma Komandolarımıza teslim etmesi; milletimizin güvenlik güçlerimize duyduğu sevgi ve vefanın en anlamlı göstergelerinden biridir. Gülnaz teyzemizin her bir ilmeğine; dua, emek ve yürek sığmış. Bu aziz millet, evladını bağrına basmayı da ona sahip çıkmayı da çok iyi bilir. Gülnaz teyzemize gönülden teşekkür ediyor; fedakarca görev yapan tüm Jandarma Komandolarımıza üstün başarılar diliyorum" dedi.