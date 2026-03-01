Elleriyle ördüğü çorapları 2 yıldır Mehmetçik'e gönderiyor

BAKAN ÇİFTÇİ: BU AZİZ MİLLET, EVLADINI BAĞRINA BASMAYI ÇOK İYİ BİLİR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuyla ilgili sanal medya hesabından açıklamadan yaptığı açıklamada, " Bolu'da ikamet eden Gülnaz teyzemizin, kendi elleriyle ördüğü çorapları kahraman Jandarma Komandolarımıza teslim etmesi; milletimizin güvenlik güçlerimize duyduğu sevgi ve vefanın en anlamlı göstergelerinden biridir. Gülnaz teyzemizin her bir ilmeğine; dua, emek ve yürek sığmış. Bu aziz millet, evladını bağrına basmayı da ona sahip çıkmayı da çok iyi bilir. Gülnaz teyzemize gönülden teşekkür ediyor; fedakarca görev yapan tüm Jandarma Komandolarımıza üstün başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı