Bakan Çiftçi: 2026'da 17 bin 188 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdik

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "1 Ocak-25 Nisan 2026 tarihleri arasında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 17 bin 188 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 16,8 ton uyuşturucu madde, 51,2 milyon adet uyuşturucu hap ve 49 bin kök kenevir-skunk ele geçirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle Ulucanlar Cezaevi Müzesi Sanat Sokağı'nda düzenlenen 'Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü Paneli'ne katıldı. Programda ayrıca Anadolu Yayıncılar Derneği ve TÜBAF Başkanı Sinan Burhan ile medya temsilcileri yer aldı.

'UYUŞTURUCU; BİRÇOK SUÇU BESLEYEN KARANLIK BİR ANA DAMARDIR'

Bakan Çiftçi, yaptığı konuşmada, "Uyuşturucu, aile yapımızı, gençliğimizi, toplumsal huzurumuzu, kamu düzenimizi tehdit eder, organize suç ağlarını büyütür, terör örgütlerinin finansmanına kaynak oluşturur. Yani uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak, devlet olarak en temel sorumluluğumuz, milletimize karşı boynumuzun borcudur. İçişleri Bakanlığı olarak bizler Türkiye Yüzyılı'nı, huzurun yüzyılı yapmak için yeni güvenlik paradigmamızda, 'önleyicilik' ilkesini merkeze alıyoruz. Artık mücadelemizi yalnızca operasyon, yakalama ve adli süreç başlıklarıyla sınırlı görmüyoruz. Riski kaynağında tespit eden, suça giden yolları kapatan, gençlerimizi koruyan, aileleri bilinçlendiren ve toplumsal farkındalığı büyüten bütüncül bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu anlayışın önemli araçlarından biri de Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yürütülen PRODES'tir, yani Proje Destek Sistemi'dir. Bakanlığımız, derneklere proje karşılığında hibe desteği sağlamakta, STK'larımızın kurumsal kapasiteleri güçlendirilmekte, kamu-STK iş birliği geliştirilmekte ve toplumsal sorunlara gönüllü kuruluşlar eliyle çözüm üretilmektedir. 2010 yılından bugüne kadar derneklerimize geliştirdikleri projeler karşılığında çok önemli hibe destekleri sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

'2025'TE 9 MİLYON 798 BİN VATANDAŞIMIZA ULAŞILDI'

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen önleyici sosyal projelere de değinen Bakan Çiftçi, "Biz, 'Narkorehber' ile yetişkinlere ulaşıyoruz. 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesiyle annelerimizi ve anne adaylarımızı bilinçlendiriyoruz. 'Narko Gençlik' eğitimleriyle üniversiteli gençlerimize temas ediyoruz. 'Narko-Kaan' ile özel güvenlik görevlilerimizin farkındalığını artırıyoruz. 'Narkolog' ile sahadan gelen verileri analiz ediyor, riskleri daha doğru okuyoruz. 'Narko-Nokta', 'Narko-TIR', 'Narko 191' ve 'UYUMA' gibi çalışmalarla vatandaşlarımızı sürecin aktif paydaşı haline getiriyoruz. 2025 yılında tüm önleme projeleri kapsamında 9 milyon 798 bin vatandaşımıza ulaşılmıştır. Sahada da mücadelemiz kesintisiz sürmektedir. 1 Ocak-25 Nisan 2026 tarihleri arasında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 17 bin 188 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 16,8 ton uyuşturucu madde, 51,2 milyon adet uyuşturucu hap ve 49 bin kök kenevir-skunk ele geçirildi. Hedef aldığımız 298 organize suç örgütünün 46'sının narkotik suç odaklı olması, uyuşturucu tehdidinin organize suçla, sokak şiddetiyle, yasa dışı para ağlarıyla ve terörün finansmanıyla ne kadar iç içe geçtiğini açıkça göstermektedir" diye konuştu.

'MERAK UYANDIRAN HER ANLATIM, MÜCADELEYE ZARAR VERİR'

Bakan Çiftçi, bu kapsamda medyayı, toplumu bilinçlendiren, aileleri uyaran, gençleri koruyan, mücadele iradesini geniş kitlelere taşıyan en stratejik paydaşlarından biri olarak gördüklerini söyledi. Uyuşturucu ile mücadelede, kelimelerin de en az operasyonlar kadar önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Uyuşturucuyu özendiren, normalleştiren, magazinleştiren, merak uyandıran her anlatım, mücadeleye zarar verir. Bu noktada haber metinlerinden dizi repliklerine, film senaryolarından dijital içeriklere kadar kullanılan dile özel bir hassasiyet göstermeliyiz. Uyuşturucuyu cazip, keyif verici ya da kolay ulaşılabilir gösteren her ifade, gençlerimiz için risk üretir. Bağımlı bireyleri de ötekileştiren, inciten, çaresiz ya da tehlikeli gösteren haber dilinden kaçınmalıyız. Kimliklerini ve mahremiyetlerini korumalı, onları reyting malzemesi haline getirmemeliyiz. Uyuşturucunun kullanım şekli, temin yolu, fiyatı ve geçici etkileri haberleştirilmemeli, bunun yerine tedavi, rehabilitasyon, başarı hikayeleri ve ailelere yol gösteren içerikler öne çıkarılmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın moderatörlüğünde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Mustafa Uzun, Yeşilay Ankara İl Başkanı Bilal Tayyip Apaydın ve gazetecilerin katılımıyla panel gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı