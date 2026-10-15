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Bakan Çiftçi 14-16 Ekim'de 48 ilde sarı, 5 ilde turuncu uyarı verildiğini bildirdi

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Bakan Çiftçi, 14-16 Ekim'de 48 ilde sarı, 5 ilde turuncu kodlu uyarı verildiğini açıkladı. Marmara'da yağışların yer yer çok kuvvetli olmasının beklendiğini, Sakarya çevresinde hazırlıkların tamamlandığını ve elektrik çarpması sonucu bir vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre, 14- 16 Ekim tarihlerinde 48 ilimiz için sarı, 5 ilimiz için turuncu kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir" dedi.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre, 14- 16 Ekim tarihlerinde 48 ilimiz için sarı, 5 ilimiz için turuncu kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir. Özellikle Marmara Bölgemizde yağışların yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir. Muhtemel olumsuzluklara karşı Afyonkarahisar, Tokat, Muğla, Kütahya ve Eskişehir'den ilave ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Yarın yoğun yağış beklenen Sakarya ve çevresinde de olası müdahale ihtiyaçları için hazırlıklarımızı tamamladık. Yaşanan olumsuzluklar sırasında elektrik çarpması sonucu bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tedbir hayat kurtarır. Bu süreçte vatandaşlarımızdan, yetkili kurumlarımızca yapılan açıklama ve yönlendirmelere riayet etmelerini, gerekli tedbirleri almalarını önemle rica ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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