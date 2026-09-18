Haberler

Bakan Çiftçi 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'na katılan adaylara başarılar diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+395 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'na katılan adaylara başarılar diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'na katılan adaylara başarılar diledi.

Çiftçi, NSosyal hesabından, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'na ilişkin "Genç kaymakam adaylarına devlet tecrübesi" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, devletin farklı kademelerinde edindiği bilgi, birikim ve tecrübelerini genç kaymakam adaylarıyla paylaştığını anımsatan Çiftçi, "Devlet hizmetinde edinilen tecrübenin yeni nesillere aktarılması, köklü devlet geleneğimizin devamlılığı açısından son derece kıymetlidir." ifadesini kullandı.

Mülki idare amirliğinin yalnızca mevzuat, kitap ve dersle öğrenilen bir meslek olmadığını vurgulayan Çiftçi, bu mesleğin asıl mektebinin saha, insan ve tecrübe olduğunu belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Devlet hizmetinde iz bırakmış büyüklerin sözlerine kulak vermek, onların birikiminden istifade etmek meslek yolculuğunun en kıymetli kazanımlarındandır. Sayın Cevdet Yılmaz'ın paylaştığı devlet tecrübelerinin genç kaymakam adaylarımızın meslek hayatına ışık tutacağına inanıyorum. 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'muzdaki tüm kaymakam adaylarımıza başarılar diliyorum. Cenabıhak yollarını açık, kararlarını isabetli, aziz milletimize hizmetlerini bereketli eylesin."

Kaynak: AA
39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber

39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak

TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya

Özgür Özel'i küplere bindiren olay: Sen buradan git, gelme buraya
Konserinde tacize uğramıştı! Demet Akalın sessizliğini bozdu

Konserinde tacize uğrayan ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu
Avcılar'da kontrollü yıkım faciaya dönüyordu! Bina çökerken yanından geçen 2 kadın ile çocuk son anda kurtuldu

Kontrollü yıkım kontrolden çıktı! Saniyeler onları kurtardı
Arnavutköy'de 12 yaşındaki çocuğu boş arazide darbettiler

Okul çıkışı boş araziye götürüp kabusu yaşattılar
Esenler'de otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İstanbul'da yürek yakan kaza! 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Emniyette büyük değişim! Gündemdeki iki müdür merkeze çekildi

Okul katliamı, kan donduran cinayet! Gündemdeki 2 isim merkeze çekildi