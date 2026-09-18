Bakan Çiftçi 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'na katılan adaylara başarılar diledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'na katılan adaylara başarılar diledi.

Çiftçi, NSosyal hesabından, 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'na ilişkin "Genç kaymakam adaylarına devlet tecrübesi" başlığıyla paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, devletin farklı kademelerinde edindiği bilgi, birikim ve tecrübelerini genç kaymakam adaylarıyla paylaştığını anımsatan Çiftçi, "Devlet hizmetinde edinilen tecrübenin yeni nesillere aktarılması, köklü devlet geleneğimizin devamlılığı açısından son derece kıymetlidir." ifadesini kullandı.

Mülki idare amirliğinin yalnızca mevzuat, kitap ve dersle öğrenilen bir meslek olmadığını vurgulayan Çiftçi, bu mesleğin asıl mektebinin saha, insan ve tecrübe olduğunu belirtti.

Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Devlet hizmetinde iz bırakmış büyüklerin sözlerine kulak vermek, onların birikiminden istifade etmek meslek yolculuğunun en kıymetli kazanımlarındandır. Sayın Cevdet Yılmaz'ın paylaştığı devlet tecrübelerinin genç kaymakam adaylarımızın meslek hayatına ışık tutacağına inanıyorum. 111. Dönem Kaymakamlık Kursu'muzdaki tüm kaymakam adaylarımıza başarılar diliyorum. Cenabıhak yollarını açık, kararlarını isabetli, aziz milletimize hizmetlerini bereketli eylesin."

Kaynak: AA