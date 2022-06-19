Bakan Çavuşoğlu, Prizren'de vatandaşlarla sohbet etti Bakan Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla sohbeti Bakan Çavuşoğlu'nu Sinan Paşa Camii ziyareti PRİZREN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Prizren'de, vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Çavuşoğlu'nun vatandaşlarla sohbeti Bakan Çavuşoğlu'nu Sinan Paşa Camii ziyareti PRİZREN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Prizren'de, vatandaşlarla sohbet etti. AA / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Sinan Paşa Güncel Haberler

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