Bakan Çavuşoğlu: Her Görüş Ayrılığı Olan Ülkeyle İlişkileri Kesmek Doğru Değil - Haberler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan düzenlediği ortak basın toplantısında; "Her görüş ayrılığı içinde olunan ülkeyle ilişkileri kesmek doğru bir yaklaşım değil. Bu anlayış herkeste var. Filistin meselesi konusunda da Filistinli kardeşlerimizin mesajlarını İsrail tarafına ilettik. Mısır ile önümüzdeki süreçte daha ileri adımları da atarız. Libya konusunda görüş ayrılıkları vardı. Şimdi hepimiz Libya'nın istikrarı için birlikte çaba sarf ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile görüştü. İki dışişleri bakanı görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Hepimizin ortak amacı, geçmişte görüş ayrılıkları oldu, bunların faydasının olmadığını da gördük. Bizim kendi aramızdaki bölünmelerin kimseye bir faydası yok. İlişkilerimizi öncelikle düzeltmeliyiz ki başkalarına da katkımız olsun. Yaşadığımız coğrafyada yeterince çatışmalar var. Ukrayna'daki savaş bir kez daha gösterdi ki dayanışma, birlik beraberlik ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var.

"RAMAZAN AYINDA GÖRDÜK KÜ DİYALOĞUN FAYDASI VAR"

İsrail ile görüş ayrılığının olduğu konular belli. Tüm Müslümanlar olarak Kudüs'ün statüsü ve Mescid-i Aksa'nın statüsü hepimiz için kırmızı çizgidir. Bu konuda görüş ayrılığımız var ama Ramazan ayında gördük ki diyaloğun da faydası var. Her görüş ayrılığı içinde olunan ülkeyle ilişkileri kesmek doğru bir yaklaşım değil. Bu anlayış herkeste var. Filistin meselesi konusunda da Filistinli kardeşlerimizin mesajlarını İsrail tarafına ilettik.

"MISIR İLE ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE İNŞALLAH DAHA İLERİ ADIMLAR ATARIZ"

Mısır ile önümüzdeki süreçte inşallah daha ileri adımları da atarız. Bunları da değerlendirdik. Libya konusunda görüş ayrılıkları vardı. Şimdi hepimiz Libya'nın istikrarı için birlikte çaba sarf ediyoruz. Yemen'de ciddi sorunlar var, dayanışmamızı gösterdik. Teröre karşı birlikte mücadele etmemiz gerekiyor."

AL NAHYAN: BÖLGEMİZ HÜZÜNLE DOLU, HALKLARIMIZ DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR

Çavuşoğlu'nun cevabından sonra söz alan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Al Nahyan "İsrail'e yaptığınız ziyaretten dolayı tebrik etmek istiyorum. Aslında bu barış sürecinin tekrar gelmesine yönelik mutlu edici bir ziyaretti. Bölgemiz hüzünle dolu. Halklarımız daha iyi hak eden halklardır" diye konuştu.