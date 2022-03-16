Bakan Çavuşoğlu: "Diplomasiyi önceleyen çabalarımızı bu süreçte arttırarak devam edeceğiz.
AA - Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel
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Bakan Çavuşoğlu: "Diplomasiyi önceleyen çabalarımızı bu süreçte arttırarak devam edeceğiz.
Bakan Çavuşoğlu: "Diplomasiyi önceleyen çabalarımızı bu süreçte arttırarak devam edeceğiz. Rusya ve Ukrayna'nın bize güveni olmasaydı bu çabalarımızı yeterince yerine getiremezdik"
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel