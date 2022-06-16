Bakan Bozdağ: "Adalet talep edenlere kulaklarını tıkayan, gözlerini kapayan hakim ve savcılar tam anlamıyla adalet dağıtamazlar"
AA - Cebrail Karabulut - Güncel
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlenen Adli Yargı Hakimleri ve Cumhuriyet Savcılarının Kura Töreni'ne katıldı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimler ve Savcılar Kurulu Konferans Salonu'nda düzenlenen Adli Yargı Hakimleri ve Cumhuriyet Savcılarının Kura Töreni'ne katıldı.
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Adalet Bakanı Bozdağ: "Halkla ilişkiler konusunu, halktan kopuk, sırça köşklerde oturan, adalet talep edenlere kulaklarını tıkayan, gözlerini kapayan hakim ve savcılar tam anlamıyla adalet dağıtamazlar"
Adalet Bakanı Bozdağ: "(Hakim ve savcılara) Kulağınız haksızlığa uğradım diyeni makamınıza geldiğinde dinlemeye hazır olsun"
AA / Cebrail Karabulut - Güncel