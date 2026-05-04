Bakan Bolat, Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Grikšas ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Edvinas Grikšas ile görüştü. Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacmini kısa vadede iki katına çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

Bolat, Türkiye–Litvanya 2. Dönem Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Edvinas Grikšas ile bir araya geldi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Grikšas ile gerçekleştirdiği görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirerek, JETCO toplantısı öncesinde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin gündeminde yer alan başlıkları kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirtti. Bolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İkili ticaretimiz ile birlikte yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, savunma sanayi, enerji ve turizm gibi stratejik alanlarda iş birliğimizi daha ileri seviyeye nasıl taşıyabileceğimiz hususunda görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmemizde ayrıca, iş insanlarımızın vize süreçlerinin kolaylaştırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile, yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi başta olmak üzere Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz açısından önem taşıyan konuları da ele aldık."

Baltık bölgesindeki önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Litvanya ile karşılıklı güvene dayalı ekonomik işbirliğimizi daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bu çerçevede Sayın Bakan Edvinas Grikšas ile birlikte, 2025 yılında 1,1 milyar ABD Doları olan ikili ticaret hacmimizi yakın dönemde 2 milyar ABD Dolarına çıkarma konusunda ortak hedef belirledik."

Kaynak: ANKA