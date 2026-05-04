Haberler

Bakan Bolat, Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Grikšas ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Edvinas Grikšas ile görüştü. Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacmini kısa vadede iki katına çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Edvinas Grikšas ile görüştü. Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacmini kısa vadede iki katına çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

Bolat, Türkiye–Litvanya 2. Dönem Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) Toplantısı kapsamında İstanbul'da bulunan Litvanya Ekonomi ve İnovasyon Bakanı Edvinas Grikšas ile bir araya geldi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Grikšas ile gerçekleştirdiği görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirerek, JETCO toplantısı öncesinde ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin gündeminde yer alan başlıkları kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini belirtti. Bolat, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İkili ticaretimiz ile birlikte yatırımlar, müteahhitlik hizmetleri, savunma sanayi, enerji ve turizm gibi stratejik alanlarda iş birliğimizi daha ileri seviyeye nasıl taşıyabileceğimiz hususunda görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmemizde ayrıca, iş insanlarımızın vize süreçlerinin kolaylaştırılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ile, yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomi başta olmak üzere Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz açısından önem taşıyan konuları da ele aldık."

Baltık bölgesindeki önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Litvanya ile karşılıklı güvene dayalı ekonomik işbirliğimizi daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz. Bu çerçevede Sayın Bakan Edvinas Grikšas ile birlikte, 2025 yılında 1,1 milyar ABD Doları olan ikili ticaret hacmimizi yakın dönemde 2 milyar ABD Dolarına çıkarma konusunda ortak hedef belirledik."

Kaynak: ANKA
Enflasyon nisan ayında yüzde 4,18 arttı

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay! Bir aile yok oldu

4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu

Bavulunu kapan o ilçemize koştu! Akın akın geldiler
Günay ve Batuhan'a büyük şok! Samsunspor maçı başlarını yaktı

Son maçın bedelini çok fena ödeyecek!

Şırnak'ta kartalın domuz avı kamerada

Görüntüler Afrika'dan değil Türkiye'den
4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay! Bir aile yok oldu

4 kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay
Mbappe ve Ester Exposito'nun İtalya tatili Real Madrid'i karıştırdı

Bu görüntüler ortalığı karıştırdı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor

Kabine toplanıyor! Milyonların merak ettiği soru bugün yanıt bulacak