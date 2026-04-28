Bakan Bayraktar, Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Benali ile görüştü

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'OECD Kritik Mineraller Forumu' kapsamında Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leila Benali ile İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "OECD Kritik Mineraller Forumu kapsamında, Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Leila Benali ile bir araya geldik. Enerji talebindeki artış, arz güvenliği ve sürdürülebilir dönüşüm hedefleri çerçevesinde iki ülkenin önceliklerini ve birbirini tamamlayan imkanlarını ele aldık. Yenilenebilir enerji, doğal gaz altyapısı ve yeni nesil enerji teknolojileri alanlarında yürüttüğümüz diyaloğun somut projelere dönüşeceğine inanıyorum" dedi.

