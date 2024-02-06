Üye Girişi
Haberler

Bakan Bayraktar: Adıyaman Yeniden Eski Günlerine Kavuşacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Adıyaman'a gelerek depremzedeleri ziyaret etti. Bayraktar, Adıyaman'ın eski günlerine kavuşacağını belirtti.

BAKAN BAYRAKTAR: ADIYAMAN YENİDEN ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'a geldi. Bayraktar, önce Adıyaman Valiliği'ne ziyarette bulundu. Bakan Bayraktar ve beraberindekiler, daha sonra depremde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti, mevlit programına katıldı.

Bakan Bayraktar, daha sonra Adıyaman Valiliği'nde yapılan anmaya katıldı. Programda, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, yakınlarını kaybedenler ve depremde arama yapan gönüllülerden oluşan kurtarma ekipleri de yer aldı. Burada konuşan Bakan Bayraktar, yiğidin düştüğü yerden kalktığını söyledi. Bayraktar, "Yiğit Adıyaman inşallah düştüğü yerden kalkacak ve tekrar eski günlerine kavuşacaktır. Daha iyi günlerine kavuşacak. Geçtiğimiz bir yıl bize millet ve devlet kaynaşmasına örnek olan özel bir yıl oldu. İnşallah bundan sonra da bu birlikteliği devam ettireceğiz. Adeta asrın felaketini ve birlikteliğine dönüştüreceğiz. Ülkemizin her bir ferdi, bu süreçte olduğu gibi bundan sonra da yaralarımızın daha hızlı sarması için daha büyük bir gayret içerisinde olacağız. Ben bu anlamda tekrar bu anlamda madenci kardeşlerim başta olmak üzere inisiyatif alarak bizzat ülkemizin her bölgesinden bu bölgeye gelerek imkanları zorlayan yardım eden herkese teşekkür ederim. Giden canlarımız var. Bugün kabristandaydık. İşte annesi ile koyun koyuna yatan 6 aylık bir bebek de vardı. Onları ziyarete gelmiş akrabaları vardı. Büyük bir acı ve bu acıyı dindirmek kayıpları geri getirmek mümkün değildir. Ama ben tekrar onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemize ve milletimize bir daha böyle felaket yaşatmasın Allah" dedi.

Program, depremzedelerin konuşması ve okunan dualarla devam etti.

Burak EMEK- Mahir ALAN/ADIYAMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alparslan Bayraktar Adıyaman Valiliği Kahramanmaraş Adıyaman Deprem Doğal Afetler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Egzama neden olur? Egzama nedir ve tedavi yöntemleri nelerdir? Fred ne zaman sahalara dönecek? Fenerbahçe'de Fred'in sakatlık durumu nedir, Kasımpaşa maçında oynayacak mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Şubat Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Şili'deki orman yangınında can kaybı artıyor! Hayatını kaybeden kişi sayısı kaç? Kaç kişi öldü? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Hatay deprem konutları kura çekimi ne zaman? Hatay deprem konutları kura çekimleri yapıldı mı? Yaptığı şaka 21 yıllık kıdem tazminatını yaktı! İşçi ne dedi, olay ne? 6 Şubat depremini hangi ünlü isimler andı? Sosyal medyada ne paylaştılar? Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman? Malatya kura çekimleri yapıldı mı? Elbistan deprem konutları kura sonuçları! Elbistan deprem konutları kura çekimi yapıldı mı? Kahramanmaraş deprem konutları kura çekimi ne zaman? Kahramanmaraş kura çekimleri yapıldı mı? DEPREM KONUTLARI TESLİMİ VE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutlarını teslim ediyor! SON DAKİKA: Deprem bölgesinde yapımı tamamlanan konutlar ne zaman teslim edilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklıyor! Whatsapp favori kişiler özelliği nedir, nasıl açılır? Whatsapp'ta favorilere ekleme nasıl yapılır?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title