Bakan Bayraktar: Adıyaman Yeniden Eski Günlerine Kavuşacak

BAKAN BAYRAKTAR: ADIYAMAN YENİDEN ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'a geldi. Bayraktar, önce Adıyaman Valiliği'ne ziyarette bulundu. Bakan Bayraktar ve beraberindekiler, daha sonra depremde yaşamını yitirenlerin mezarlarını ziyaret etti, mevlit programına katıldı.

Bakan Bayraktar, daha sonra Adıyaman Valiliği'nde yapılan anmaya katıldı. Programda, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, yakınlarını kaybedenler ve depremde arama yapan gönüllülerden oluşan kurtarma ekipleri de yer aldı. Burada konuşan Bakan Bayraktar, yiğidin düştüğü yerden kalktığını söyledi. Bayraktar, "Yiğit Adıyaman inşallah düştüğü yerden kalkacak ve tekrar eski günlerine kavuşacaktır. Daha iyi günlerine kavuşacak. Geçtiğimiz bir yıl bize millet ve devlet kaynaşmasına örnek olan özel bir yıl oldu. İnşallah bundan sonra da bu birlikteliği devam ettireceğiz. Adeta asrın felaketini ve birlikteliğine dönüştüreceğiz. Ülkemizin her bir ferdi, bu süreçte olduğu gibi bundan sonra da yaralarımızın daha hızlı sarması için daha büyük bir gayret içerisinde olacağız. Ben bu anlamda tekrar bu anlamda madenci kardeşlerim başta olmak üzere inisiyatif alarak bizzat ülkemizin her bölgesinden bu bölgeye gelerek imkanları zorlayan yardım eden herkese teşekkür ederim. Giden canlarımız var. Bugün kabristandaydık. İşte annesi ile koyun koyuna yatan 6 aylık bir bebek de vardı. Onları ziyarete gelmiş akrabaları vardı. Büyük bir acı ve bu acıyı dindirmek kayıpları geri getirmek mümkün değildir. Ama ben tekrar onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemize ve milletimize bir daha böyle felaket yaşatmasın Allah" dedi.

Program, depremzedelerin konuşması ve okunan dualarla devam etti.

Burak EMEK- Mahir ALAN/ADIYAMAN,