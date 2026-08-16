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Bakan Bak'tan Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında bir çocuğun formasının çıkarttırılmasına ilişkin açıklama:

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında çocuğun formasının çıkarttırılmasına tepki gösterdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta Fenerbahçeli bir çocuğun üzerindeki formanın çıkarttırılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Bak, NSosyal hesabından yaptığı açıklamasında "Bir çocuğun heyecanına, formasına, aidiyetine el uzatacak kadar öfkesine yenilen varsa; onun karşısında duracak bir irade de vardır. Hiçbir forma, hiçbir renk, hiçbir rekabet çocuğumuzun kalbinden daha kıymetli değildir." ifadelerine yer verdi.

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasının çıkarttırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında, soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA
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