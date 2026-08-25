Bakan Bak: Akdeniz Oyunları'nda 1000. madalyaya ulaştık

(ANKARA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Akdeniz Oyunları tarihindeki 1000. madalyasına ulaştığını açıkladı. Tarihi madalya, güreşte altın madalya kazanan milli sporcu Zeynep Yetgil Kamal'dan geldi.

Bakan Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akdeniz Oyunları tarihimizdeki 1000. madalyamıza ulaştık! Bizlere bu gurur ve sevinci yaşatan, güreş branşında altın madalya kazanan milli sporcumuz Zeynep Yetgil Kamal'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Türk sporu için ter döken, başarılarımızda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA