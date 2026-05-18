Haberler

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve TÜGVA işbirliğinde "İhtisas Akademi" programı düzenlendi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve TÜGVA işbirliğinde 'İhtisas Akademi' programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve TÜGVA işbirliğiyle düzenlenen 'İhtisas Akademi Bolu' programında, Rektör Prof. Dr. Faruk Yiğit, teknoloji ve öğrenmenin önemine vurgu yaptı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bolu İl Temsilciliği işbirliğinde "İhtisas Akademi Bolu" programı gerçekleştirildi.

BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, üniversitenin konferans salonunda "Türkiye Yüzyılı" temasıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, sanayide her şeyin birbiriyle entegre hale geldiğini, sistemlerini geliştirmeyen toplumlar için teknolojinin faydadan çok zarar verebileceğini söyledi.

Öğrenmenin önemine dikkati çeken Yiğit, 21. yüzyılda bilinmesi gereken tek şeyin insanın istediği takdirde her şeyi öğrenebileceği gerçeği olduğunu dile getirdi.

Yiğit, "Herkes her şeyi öğrenebilir. Herkes her şeyi yapabilir. Yeter ki kullandığınız araç ve hedefiniz doğru olsun. Hedefinizin tek başına doğru olması yeterli olmaz, o hedefe ulaşmak için. O hedefe ulaşmak için seçtiğiniz yöntemin de metodun da doğru ve sağlıklı olması lazım. Bu yapıldıktan sonra biz istediğimiz her şeyi öğrenebiliriz." ifadesini kullandı.

Programa, rektör yardımcıları, akademisyenler, TÜGVA İl Temsilcisi Muhammet Mustafa Özdere, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz
Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş

Pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi
Mersin'de 6 kişinin öldüğü silahlı saldırı anı kamerada

İşte 6 kişinin öldüğü katliamdan ilk görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da iki fil birbirine girdi, bir turist hayatını kaybetti

Ünlü deyim gerçeğe döndü: Dev fillerin kavgası ölüm getirdi!
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda

Piyasaları 'El Nino' korkusu sardı! 4 üründe zam kapıda
Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı

Kapı kırıldı, acı gerçek ortaya çıktı: Tadilata gittiği ev mezarı oldu
HAVELSAN, EFES-2026’ya imzasını attı: HvBS, THK'nın gücüne güç kattı

HAVELSAN, HvBS ile EFES-2026’ya imzasını attı
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Afra Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti

Sezonun en iddialı dizilerindendi: Başrol oyuncusu veda ediyor