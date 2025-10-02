Haberler

Bahşılı Kaymakamı Yaşlıları Ziyaret Etti

Güncelleme:
Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, Yaşlılar Günü dolayısıyla evlerinde ziyaret ettiği yaşlılarla bir araya geldi. Bozkır, yaşlıların sağlık durumları ve ihtiyaçları hakkında sohbet etti.

Bahşılı Kaymakamı Fidan Bozkır, yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Bozkır, Yaşlılar Günü dolayısıyla Selim Doğan, Fatma Kalkan ve Nazire Ülger'e ziyaret gerçekleştirdi.

Yaşlılarla sohbet eden Bozkır, sağlık durumları ve ihtiyaçlarının olup olmadığı sordu.

Kaymakam Bozkır, ziyaretlerle ilgili "Biz sizler için varız. Evinizin temizliği, sizin sağlık durumunuz bizi ilgilendirir. Devletimiz çok güçlüdür, size sahip çıkarız. Yeterki sizler iyi olun, bizler hep buradayız, yanınızdayız." dedi.

500
