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Bahşılı'da öğretmenlere bağımlılıkla mücadele semineri verildi

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Bahşılı'da öğretmenlere bağımlılıkla mücadele semineri verildi
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde öğretmenlere yönelik bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde öğretmenlere yönelik bağımlılıkla mücadele semineri düzenlendi.

Şehit Yusuf Alsancak Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ülger, çocukları ve gençleri bağımlılığın her türlü riskinden korumak, onları bilinçlendirmek, doğru yönlendirmek ve güvenli bir gelecek için hep birlikte sorumluluk almak zorunda olduklarını söyledi.

Bu anlamlı ve önemli çalışmada bilgi ve tecrübelerini paylaşan Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünün narkotik ekiplerine teşekkür eden Ülger, "Emeği geçen tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bir çocuğun hayatına dokunmak, bir geleceği kurtarmaktır. Bağımlılığa karşı birlikte bilinçle ve kararlılıkla mücadele ediyoruz." dedi.

Daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, öğretmenlere bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi verdi.

Kaynak: AA
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