Bahşılı'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Kaymakam Fidan Bozkır ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Devam eden programda, Teğmen Davut Seymen, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

Törende, öğrenciler 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Atatürk konulu şiirler okudu.