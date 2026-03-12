Haberler

Bahreyn, İran saldırılarının başlangıcından bu yana 112 füze ve 186 İHA'nın engellendiğini duyurdu

Bahreyn, İran saldırıları nedeniyle 112 füze ve 186 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Kuveyt'te ise Uluslararası Havalimanı hedef alındı, ancak sadece maddi hasar oluştu.

Bahreyn, ülkeye yönelik İran saldırılarının başlamasından bu yana 112 füze ile 186 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini duyururken, Kuveyt'te uluslararası havalimanının çok sayıda İHA'nın hedefi olduğu bildirildi.

Bahreyn ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana hava savunma unsurlarının 112 füze ve 186 İHA'yı engellediğini duyurdu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı ise Muharrak kentindeki bir tesiste bulunan yakıt depolarının İran saldırılarının hedefi olduğunu bildirdi. Olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgi verilmezken 4 Bahreyn vatandaşının, İran Devrim Muhafızları ile irtibat kurarak hassas noktalara ait fotoğraf ve koordinatları gönderdiği iddiasıyla gözaltına alındığı kaydedildi.

Öte yandan Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın aktardığına göre, Kuveyt Uluslararası Havalimanı da çok sayıda İHA saldırısına maruz kaldı.

Kuveyt Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saldırıda yalnızca maddi hasar meydana geldiği belirtilirken olayın, krizin başlangıcından bu yana yürürlükte olan acil durum planı çerçevesinde ve ilgili devlet kurumlarıyla koordinasyon içinde yönetildiği ifade edildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

