Bahreyn Kralı ve BAE Devlet Başkanı Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Manama'da bir araya gelerek Orta Doğu'daki gelişmeleri, İran'ın saldırılarını ve bunların bölgesel güvenlik üzerindeki etkilerini görüştü.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, bölgesel gelişmeleri ve İran'ın saldırılarının yansımalarını ele aldı.

Bahreyn haber ajansı BNA ile BAE haber ajansı WAM'da yer alan haberlere göre, Al Nahyan, "kardeşçe bir ziyaret" kapsamında Al Halife ile Manama'da bir araya geldi.

Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife'nin de hazır bulunduğu görüşmede, " Orta Doğu'daki son gelişmeler, bunların bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar üzerindeki ciddi etkileri, uluslararası deniz güvenliği, enerji arzı ve küresel ekonomi üzerindeki etkilerinin ele alındığı; bu konularda görüş alışverişinde bulunulduğu" ifade edildi.

"İran'ın BAE, Bahreyn ve bölge ülkelerdeki sivilleri, tesisleri ve sivil altyapıyı hedef alan terör saldırılarının da değerlendirildiği" görüşmede, bu saldırıların, ülkelerin egemenliğinin, uluslararası yasaların ve normların ihlali anlamına geldiği, bölgesel güvenlik ve barışı baltaladığı vurgulandı.

Kral Al Halife, bölgenin tanık olduğu olağanüstü koşullar karşısında BAE'nin sergilediği ortak sorumluluğu yansıtan tutumundan övgüyle bahsetti.

Al Halife, iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının derinliğin işaret ederek, bu bağların, uzun bir geçmişe dayanan samimi tutumlar ve güçlü ilişkiler üzerine kurulduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Kılıçdaroğlu, İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti

Cenaze töreninden çıkıp ünlü ismi hastanede ziyaret etti
İslam Memiş, altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanç sağlayacak

Altın yatırımcısını uyardı! Bunu yapan büyük kazanacak

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar

Futbol dünyası şokta! Genç futbolcunun kafasına sıktılar
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...

Ünlü oyuncudan 20 yıl sonra şok iddia: İç çamaşırını çekerek...