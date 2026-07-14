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Bahreyn ordusu: İran tarafından düzenlenen çok sayıda hava saldırısını önledik

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Bahreyn ordusu, hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füze ve İHA'ları önleyerek imha ettiğini, sivilleri hedef alan saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini açıkladı.

Bahreyn ordusu, hava savunma sistemlerinin, sabah saatlerinde İran tarafından düzenlenen çok sayıda saldırıyı önlediğini duyurdu.

Bahreyn Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn'de "sivilleri hedef alan sistematik saldırgan tutumunu" sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin, sabah saatlerinde İran'dan atılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) önleyerek imha ettiği ifade edildi.

Silahlı kuvvetlerin, tüm kuvvet ve birlikleriyle ülkeyi korumak amacıyla en yüksek hazırlık seviyesinde ve savunma görevini yerine getirmeye hazır durumda olduğu dile getirildi.

Bahreyn halkına ve ülkede ikamet edenlere dikkatli olmaları çağrısı yapılan açıklamada, saldırılardan arta kalan şüpheli veya yabancı cisimlere yaklaşılmaması; bunlara dokunulmaması ve derhal yetkililere bildirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, füze ve İHA'ların sivilleri ve özel mülkleri hedef alma amacıyla kullanılmasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu hatırlatıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından daha önce yapılan açıklamada, sirenlerin yeniden devreye alındığı belirtilerek, halka sakin olmaları ve en yakın güvenli noktalara gitmeleri istenmişti.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
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