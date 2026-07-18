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Bahreyn ordusu İran'ın düzenlediği hava saldırılarından bazılarını önlediklerini açıkladı

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Bahreyn ordusu, hava savunma sistemlerinin İran tarafından düzenlenen hava saldırılarının bir kısmını önlediğini duyurdu. Açıklamada, sivillerin hedef alındığı belirtilirken, uluslararası insancıl hukuka aykırılık vurgulandı.

Bahreyn ordusu, hava savunma sistemlerinin İran tarafından düzenlenen hava saldırılarının bir kısmını önlediğini duyurdu.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, İran'ın Bahreyn'de sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürdüğü iddia edildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin bugün düzenlenen çok sayıda hava saldırısına müdahale ederek bunların bir kısmını önlediği ve imha ettiği belirtilirken, Bahreyn Savunma Kuvvetlerine bağlı tüm birliklerin ülkeyi savunmak amacıyla en yüksek hazırlık seviyesinde olduğu ifade edildi.

Vatandaşlar ile ülkede yaşayan yabancılara, saldırıların ardından oluşmuş olabilecek şüpheli cisimlere yaklaşmamaları ve bunları derhal yetkili makamlara bildirmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Kraliyet İstihkam Birliği ekiplerinin söz konusu cisimleri güvenli şekilde etkisiz hale getirmek için hazır beklediği belirtildi.

Bahreyn ordusu ayrıca, füze ve insansız hava araçlarıyla sivillerin ve sivil mülklerin hedef alınmasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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