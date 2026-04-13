Bahreyn Kralı Al Halife, CENTCOM Komutanı Cooper ile görüştü

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Bahren resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre Kral Al Halife, Veliaht Prens ve Başbakan Selman bin Hamed Al Halife ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Nasır bin Hamed Al Halife'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Cooper ve beraberindeki heyeti başkent Manama'da kabul etti.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak ilgi alanına giren konuların değerlendirildiği görüşmede Al Halife ve Cooper, iki ülke arasındaki savunma ve askeri alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi konularını da değerlendirdi.