Haberler

Bahreyn Kralı Al Halife, CENTCOM Komutanı Cooper ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper ile bir araya gelerek bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ve iki ülke arasındaki savunma işbirliğini görüştü.

Bahren resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre Kral Al Halife, Veliaht Prens ve Başbakan Selman bin Hamed Al Halife ile Ulusal Güvenlik Danışmanı Nasır bin Hamed Al Halife'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Cooper ve beraberindeki heyeti başkent Manama'da kabul etti.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak ilgi alanına giren konuların değerlendirildiği görüşmede Al Halife ve Cooper, iki ülke arasındaki savunma ve askeri alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi konularını da değerlendirdi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

