Bahreyn Kralı Al Halife, ABD Başkanı Trump ile bölgesel gelişmeleri görüştü

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Al Halife, Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgedeki güncel gelişmeler ışığında Bahreyn ile ABD arasındaki ilişkiler ve işbirliğinin ele alındığı görüşmede, ortak ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası konular konuşuldu.

Görüşmede, ülkesinin Bahreyn ve Körfez'deki diğer ülkelere tam desteğini dile getirerek güvenlik ve istikrarlarını koruma taahhüdünü teyit eden Trump, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik misillemelerini kınadı.

Bahreyn Kralı Al Halife, ABD'nin Bahreyn ve Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.