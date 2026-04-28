Haberler

Bahreyn: İran Saldırılarıyla Bağlantılı 69 Kişinin Vatandaşlığını İptal Ettik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MANAMA, 28 Nisan (Xinhua) -- Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran saldırılarıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 69 kişinin vatandaşlığının iptal edildiğini ve söz konusu kişilerin hiçbirinin Bahreyn kökenli olmadığını açıkladı.

Bakanlık pazartesi günü yaptığı açıklamada, bu kişilerin yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak da dahil olmak üzere İran saldırılarını desteklediklerinin tespit edildiğini belirtti.

Açıklamada, ilgili makamların kararın krallık yasalarına uygun şekilde uygulanması için gerekli tüm adımları atacağı ifade edildi.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta Tahran ve diğer kentlere başlattığı ortak saldırılarda İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney, üst düzey askeri komutanlar ve siviller hayatını kaybetmişti. İran ise buna karşılık olarak Bahreyn gibi Körfez ülkeleri dahil olmak üzere Ortadoğu'da İsrail ve ABD bağlantılı hedeflere yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlemişti.

Bahreyn, saldırılarla ilgili video çeken veya paylaşan ya da yabancı kuruluşlar adına casusluk yaptığı iddia edilen çok sayıda vatandaş ve yabancı uyrukluyu tutukladı.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

