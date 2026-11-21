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Bahreyn, İran'ın saldırılarının yeniden başlaması üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) güvenliğini ve egemenliğini korumak için "bireysel ve kolektif meşru müdafaa" dahil gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu konusunda bilgilendirmede bulundu.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, Bahreyn'in New York'taki BM Daimi Temsilciliği perşembe günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BMGK'ya iki ayrı mektup göndererek, Bahreyn'e yönelik İran saldırılarının salı ve çarşamba günlerinde yeniden başladığı konusunda bilgilendirdi.

Mektupta "Bahreyn ordusunun 17 ve 18 Kasım 2026 tarihlerinde, hava savunma sistemlerinin İran tarafından düzenlenen çok sayıda hava saldırısına karşı koyduğu, bu saldırıları hedeflerine ulaşmadan önce önleyerek imha ettiği" belirtildi.

İran'ın devam eden saldırılarının en sert şekilde kınandığı mektupta, bu saldırıların " Bahreyn'in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık bir ihlali, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanış ve BM Şartı hükümlerinin ağır bir ihlali" olduğu vurgulandı.

Mektupta ayrıca Bahreyn'in İran Dışişleri Bakanlığının Bahreyn mahkemelerinin "İran adına casusluk ve İran Devrim Muhafızları ile bağlantılara" ilişkin bir davada verdiği kararlar hakkında açıklama yapmasını kesinlikle reddettiği belirtildi. Bahreyn, söz konusu açıklamayı ülkenin içişlerine açık bir müdahale ve yargı makamlarının bağımsızlığına yönelik bir ihlal olarak değerlendirdi.

"BM Şartı'nın 51. maddesine" ve "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki Ortak Savunma Anlaşması'na" atıfta bulunulan mektupta, Bahreyn'in, "ülkenin güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için bireysel ve kolektif meşru müdafaa hakkı dahil gerekli tüm önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu" vurgulandı.

Bahreyn Yüksek Ceza Mahkemesi, 16 Kasım'da İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı oldukları suçlamasıyla yargılanan 64 kişiyi müebbet, 5 kişiyi ise 15 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Hapse mahkum edilenler arasında ülkenin en yüksek Şii merci Ayetullah İsa Kasım'ın da olduğu 60'ının Şii din adamı, 9'unun ise bu kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülmüştü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 15 Kasım'da yaptığı açıklamada, Bahreyn'deki Er-Riffa Helikopter Üssü'nde bulunan ABD hava savunma sistemine ait bir radarı 6 insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığını duyurmuştu.

Bahreyn ordusu ise hava savunma sistemlerinin İran tarafından gün içinde düzenlenen çok sayıda saldırıyı hedeflerine ulaşmadan engellediğini ve eylemlerde kullanılan unsurları imha ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA