Bahreyn: İran'dan şu ana kadar atılan 125 füze ve 211 İHA engellendi

Bahreyn, İran'dan atılan 125 füze ve 211 insansız hava aracının hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ülkenin ordusu, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

Bahreyn ordusunun ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan ülkeye atılan füze ve İHA'lara ilişkin bilgi verildi.

Balistik füze ve İHA'larla siviller ile özel mülkleri hedef alan saldırıların uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırıların aynı zamanda bölgesel barış ve güvenliği tehdit ettiği kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Esat Fırat
