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Bahreyn: İran saldırılarını engelledik

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Bahreyn, İran'dan düzenlenen saldırıların engellendiğini, fırlatılan birçok mühimmata müdahale edilerek imha edildiğini açıkladı.

Bahreyn, İran'dan düzenlenen saldırıların engellendiğini, fırlatılan birçok mühimmata müdahale edilerek imha edildiğini açıkladı.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri Genel Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, " İran'ın Bahreyn'deki sivilleri hedef alan düşmanca saldırılarını sürdürdüğü" belirtildi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin çok sayıda İran kaynaklı füzeyi önleyerek imha ettiği ifade edildi.

Silahlı kuvvetlerin tüm birlik ve unsurlarının ülkeyi savunmak amacıyla en yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğu kaydedildi.

Bahreyn halkından saldırılar sonucu düşmüş olabilecek şüpheli cisimlere yaklaşmamaları ve bunları derhal yetkili makamlara bildirmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca İran'ın sivilleri ve özel mülkleri balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef almasının uluslararası insancıl hukukun açık ihlali olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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