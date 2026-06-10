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Bahreyn: İran'a ait İHA ve füzeler hava savunma sistemlerince imha edildi

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Bahreyn ordusu, hava savunma sistemlerinin İran'a ait olduğu belirtilen füze ve insansız hava araçlarını imha ettiğini, tüm birliklerin en üst düzeyde hazır olduğunu açıkladı. Açıklamada, sivil ve özel mülklerin hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Bahreyn ordusu, hava savunma sistemlerinin İran'a ait olduğu belirtilen bazı füze ve insansız hava araçlarını (İHA) etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Bahreyn ordusunun sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Bahreyn'i füze ve İHA'larla hedef aldığı ifade edildi.

Bahreyn hava savunma sistemlerinin söz konusu hava hedeflerini önleyerek imha ettiği ve tüm askeri birliklerin en üst düzeyde hazırlık halinde olduğu kaydedildi.

"Sivillerin ve özel mülklerin" füze ve İHA'larla hedef alınmasının uluslararası insani hukukun ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, halktan şüpheli cisimlere yaklaşmamaları ve bunları yetkililere bildirmeleri istendi.

Kaynak: AA / Esat Fırat
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