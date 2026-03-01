Bahreyn Uluslararası Havalimanı'na İnsansız Hava Aracı Saldırısı

MANAMA, 1 Mart (Xinhua) -- Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Bahreyn Uluslararası Havalimanı'na bir insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini, saldırıda maddi hasar meydana geldiğini, can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Bakanlık pazar günü erken saatlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ilgili birimlerin olay yerine sevk edildiğini, bölgenin güvenliğinin sağlandığını ve gerekli tüm önlemlerin derhal alındığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua