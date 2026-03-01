Haberler

Bahreyn Uluslararası Havalimanı'na İnsansız Hava Aracı Saldırısı

Güncelleme:
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Bahreyn Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen insansız hava aracı saldırısında maddi hasar meydana geldiğini ve can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Olay sonrası güvenlik önlemleri arttırıldı.

MANAMA, 1 Mart (Xinhua) -- Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Bahreyn Uluslararası Havalimanı'na bir insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini, saldırıda maddi hasar meydana geldiğini, can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Bakanlık pazar günü erken saatlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ilgili birimlerin olay yerine sevk edildiğini, bölgenin güvenliğinin sağlandığını ve gerekli tüm önlemlerin derhal alındığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
