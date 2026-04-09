Bahreyn, Abd-İran Ateşkesinin Ardından Hava Sahasını Yeniden Açtı

MANAMA, 9 Nisan (Xinhua) -- Bahreyn, bölgedeki gerilim nedeniyle tedbiren kapattığı hava sahasını yeniden açtığını duyurdu.

Ulaştırma ve Telekomünikasyon Bakanlığı Sivil Havacılık İşleri Dairesi çarşamba günü yaptığı açıklamada, hava trafiğinin en üst düzey güvenlik ve emniyet standartlarıyla sorunsuz şekilde işlemesini sağlama konusunda kararlı olduklarını yineledi.

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail- İran çatışması nedeniyle sahasını kapatan Bahreyn, çarşamba günü erken saatlerde duyurulan ABD-İran ateşkes anlaşmasının ardından bu önlemi kaldırmış oldu.

Kaynak: Xinhua