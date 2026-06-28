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Bahreyn, İran'ın saldırılarına karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı

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Bahreyn, İran'ın balistik füze ve İHA saldırılarını kınayarak uluslararası topluma acil eylem çağrısı yaptı. BMGK'ya acil oturum çağrısında bulunuldu.

Bahreyn, İran'ın ülkeye düzenlediği balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını en sert şekilde kınayarak, uluslararası topluma acil eylem çağrısında bulundu.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların münferit bir olay olmadığı, Tahran yönetiminin Bahreyn'in egemenliğini ve vatandaşlarının güvenliğini hedef alan sistematik ve kasıtlı bir saldırganlık politikasının parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı kararını ve uluslararası iradeyi hiçe saydığı vurgulandı.

İran'ın verdiği sözlere ve uluslararası kınamalara rağmen saldırganlığını sürdürdüğüne dikkat çekilerek Tahran'ın bölgedeki istikrar çabalarını bilinçli olarak baltaladığı kaydedildi.

BMGK'ya acil oturum çağrısı

Açıklamada ayrıca Tahran'ın meydan okuyan tutumunun kararlı bir duruş gerektirdiği belirtilerek, saldırılara son verilmesi için sorumluluk alınması ve BMGK'ya acil oturum düzenleme çağrısı yapıldı.

Bakanlık, Bahreyn'e yönelik saldırıların tüm Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin güvenliğine yönelik bir tehdit anlamına geldiğini belirterek, KİK'in "Bir üye devlete yapılan saldırı, tüm üyelere yapılmış sayılır" ilkesine dikkati çekti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri üslerine füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Hamdi Yıldız
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