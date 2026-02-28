Haberler

Bahreyn'in başkenti Manama'daki ABD 5. Filosu'nun bulunduğu üs yeniden hedef alındı

İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misilleme dalgasında, Bahreyn'in başkenti Manama'daki ABD 5. Filosu'nun bulunduğu üs yeniden hedef alındı. Saldırının ardından hava savunma sistemleri devreye girdi.

İran'ın ABD- İsrail saldırılarına karşı misilleme dalgasında, Bahreyn'in başkenti Manama'daki ABD 5. Filosu'nun bulunduğu üs yeniden hedef alındı.

AA muhabirinin Manama'da ulaştığı yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, başkentteki ABD 5. Filosu'nun bulunduğu üsse yeniden saldırı düzenlendi.

Saldırının ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği aktarılırken, patlama seslerinin geldiği ABD üssünden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

Bahreyn Ulusal İletişim Merkezi, daha önce başkent Manama'daki ABD Beşinci Filosu hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığını duyurmuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. Daha sonra ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

