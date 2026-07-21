Bahreyn'de sirenler çaldı, halka güvenli alanlara gitme çağrısı yapıldı
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sirenlerin yeniden devreye alındığını duyurarak vatandaşlardan sakin kalmalarını ve en yakın güvenli alana gitmelerini istedi.
Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından vatandaşlar ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmaları ve en yakın güvenli alana gitmeleri istendi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin bir kez daha devreye alındığı bildirildi.
Bakanlık tarafından yapılan uyarıda, halktan sakin kalmaları ve en yakın güvenli bölgeye gitmeleri istendi.
Kaynak: AA / Ömer Erdem