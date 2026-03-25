Bahreyn'de sirenler çaldı, halk güvenli bölgelere yönlendirildi
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli bir sosyal medya platformunda ülke genelinde sirenlerin çaldığına dair açıklama yaparak halkı sakin olmaya ve en yakın güvenli bölgelere yönelmeye çağırdı.
Bahreyn genelinde sirenler çaldı ve halkın güvenli bölgelere yönelmesi istendi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ülke genelinde sirenlerin çalmasına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.
Kaynak: AA / Esat Fırat