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Bahreyn'de İran saldırıları nedeniyle yeniden sirenler çaldı

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Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'dan gelen yeni saldırı tehdidi nedeniyle ülke genelinde sirenlerin çaldığını ve halkın en yakın güvenli noktalara gitmesi gerektiğini duyurdu. Resmi kaynaklardan bilgi takibi çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'dan yeni saldırı nedeniyle sirenlerin çaldığını ve halka güvenli yerlere gitmeleri yönünde uyarı yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sirenlerin yeniden devreye alındığı belirtilerek, vatandaşlar ve ülkede yaşayan yabancılardan sakin olmaları ve en yakın güvenli noktalara gitmeleri istendi.

Açıklamada ayrıca, gelişmelere ilişkin bilgilerin yalnızca resmi kaynaklardan takip edilmesi çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, sabah saatlerinde de hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
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