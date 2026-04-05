Bahreyn: İran saldırısı sonucu bir tesiste çıkan yangın söndürüldü

Bahreyn, İran saldırısı sonucunda bir tesiste çıkan yangının sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldüğünü bildirdi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, İran'dan yapılan saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Bahreyn yönetimi yangın çıkan tesise dair bilgi vermezken sosyal medyada, saldırılarda ulusal enerji şirketi Bahreyn Petrol Şirketine (BAPCO) ait petrol tesisinin hedef alındığına dair görüntüler yer aldı.

Görüntülerde, birden fazla saldırının düzenlendiği petrol tesisinde büyük patlamalar olduğu ve yangın çıktığı görülüyor.