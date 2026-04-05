Haberler

Bahreyn: İran saldırısı sonucu bir tesiste çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahreyn, İran saldırısı sonucunda bir tesiste çıkan yangının sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldüğünü açıkladı. Yangın, Bahreyn Petrol Şirketine ait tesisin hedef alındığı iddialarıyla ilişkilendiriliyor.

Bahreyn, İran saldırısı sonucunda bir tesiste çıkan yangının sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldüğünü bildirdi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamalarda, İran'dan yapılan saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamalarda, İran saldırısı sonucunda bir tesiste yangın çıktığı ve çıkan yangının sivil savunma ekipleri tarafından söndürüldüğü aktarıldı.

Bahreyn yönetimi yangın çıkan tesise dair bilgi vermezken sosyal medyada, saldırılarda ulusal enerji şirketi Bahreyn Petrol Şirketine (BAPCO) ait petrol tesisinin hedef alındığına dair görüntüler yer aldı.

Görüntülerde, birden fazla saldırının düzenlendiği petrol tesisinde büyük patlamalar olduğu ve yangın çıktığı görülüyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

