Bahreyn, İran'ın saldırılarında Manama'da 3 binanın isabet aldığını açıkladı

Bahreyn, İran'ın misilleme saldırılarında başkent Manama'daki bir otel ile 2 konutun isabet aldığını duyurdu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın son saldırılarında başkent Manama'da isabet alan yerler hakkında bilgi verildi.

Manama'da bir otel ile 2 konutun isabet aldığı belirtilen açıklamada, olayda maddi zarar meydana geldiği, can kaybı ve yaralanma olmadığı, vurulan bir binada çıkan yangının kontrol altına alındığı kaydedildi.

Katar'dan askerlerinin bulunduğu binanın hedef alınmasına tepki

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bahreyn'de hedef alınan binalarda Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Birleşik Askeri Komutanlığı'na bağlı Deniz Operasyonları Merkezi bünyesinde yer alan Katar Deniz Kuvvetleri personelleri bulunduğuna işaret edilerek, İran'ın saldırıları kınandı.

Hedef alınan binalardaki Katar Deniz Kuvvetleri personellerinin durumunun iyi olduğu bildirilen açıklamada, Katar'ın Bahreyn'in yanında olduğu vurgulandı.

İran'ın saldırılarının Bahreyn'in egemenliğine açıkça ihlal olduğu belirtilen açıklamada, saldırıların bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit ettiği kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.