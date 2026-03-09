Haberler

Bahreyn: İran'ın düzenlediği İHA saldırısında yaralananların sayısı 4'ü ağır olmak üzere 32'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'ın Sitre sahil kentine düzenlediği İHA saldırısında yaralananların sayısının 4'ü ağır olmak üzere toplam 32'ye çıktığını açıkladı.

Bahreyn, İran'ın düzenlediği İHA saldırısında yaralananların sayısının 4'ü ağır olmak üzere 32'ye yükseldiğini duyurdu.

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Sitre sahil kentine düzenlediği İHA'lı saldırıda yaralananların sayısının arttığı belirtildi.

Saldırıda yaralı sayısının 4'ü ağır olmak üzere 32'ye yükseldiği aktarıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Sitre'ye düzenlenen İHA'lı saldırıda biri ağır olmak üzere bazı vatandaşların yaralandığını ve çok sayıda evin zarar gördüğü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var

İsrail ülkeye sızdı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lavrov'dan Arap büyükelçilere sert yanıt: 170 kız çocuğunun ölümünü kınadınız mı?

Verecek cevap yok! Lavrov'dan Arap büyükelçilere zor soru
Mourinho'nun Benfica'sı şampiyonluk yolunda Porto'yu geçemedi

Şampiyonluk maçına çıktı! İşte sonuç
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
Lavrov'dan Arap büyükelçilere sert yanıt: 170 kız çocuğunun ölümünü kınadınız mı?

Verecek cevap yok! Lavrov'dan Arap büyükelçilere zor soru
Macron ile Pezeşkiyan telefonda görüştü

Savaşın başından bu yana bir ilk! Pezeşkiyan'a sürpriz telefon
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti

Ünlü oyuncu 8 Mart yürüyüşünde! Polis anında müdahale etti