Bahreyn, İran Devrim Muhafızları İçin Casusluk Yaptıkları İddiasıyla 4 Kişiyi Tutukladı

Güncelleme:
Bahreyn'de, İran Devrim Muhafızları için casusluk yaptıkları iddiasıyla dört kişi gözaltına alındı. Tutukluların, hassas bölgelerin fotoğraflarını çekip koordinatlarını kaydettikleri ve bu bilgileri Iran'a ilettikleri belirtildi.

MANAMA, 12 Mart (Xinhua) -- Bahreyn'de İran Devrim Muhafızları için casusluk yaptıkları şüphesiyle Bahreyn vatandaşı dört kişi tutuklandı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı'ndan perşembe günü yapılan açıklamada, İran bağlantılı ajanlarla iletişim kurdukları iddiasıyla üç erkek ve bir kadının tutuklandığı belirtildi.

Açıklamaya göre tutuklulardan birinin diğerlerinin de yardımıyla Bahreyn'deki hassas bölgeleri fotoğraflayıp yüksek çözünürlüklü görüntüleme ekipmanları kullanarak bu bölgelerin koordinatlarını kaydettiği tespit edildi. Bu koordinatlar daha sonra şifreli iletişim programlarıyla İran Devrim Muhafızları'na gönderildi.

Öte yandan İran'ın ülkenin Muharrak vilayetinde bulunan bir tesisteki yakıt tanklarına saldırı düzenlediği, çıkan yangının ise kontrol altına alındığı ifade edildi.

Bahreyn Savunma Kuvvetleri ise hava savunma sistemlerinin 28 Şubat'ta başlayan saldırılardan bu yana 112 füze ve 186 insansız hava aracını önlediğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua
