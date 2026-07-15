Bahreyn'de sirenlerin çalmasının ardından halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı

Bahreyn'de alarm sirenlerinin devreye girmesinin ardından halka güvenli bölgelere gitmeleri çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmalarını, en yakın güvenli bölgeye gitmelerini ve gelişmeleri resmi kanallar üzerinden takip etmelerini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.