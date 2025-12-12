Haberler

Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunan ancak geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar, tedavi sürecinden sonra ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığı'na geldi. Çakar, ifade işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

  • Ahmet Çakar, futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.
  • Ahmet Çakar'ın ve eşinin hesaplarında 60.376.426 TL tutarlı para transferi alma ve 47.130.667 TL tutarlı para transferi gönderme işlemleri tespit edildi.
  • Ahmet Çakar, gözaltı sırasında geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve anjiyo oldu.

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunan ancak geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar, tedavi sürecinden sonra ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığı'na gitti.

"BANA 'BUYRUN GİDİN' DEDİLER"

Çakar, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Çakar, "Savcılık tarafından serbest bırakıldım. 'Buyrun gidin' dediler. İfadede söylediğim şeyler soruldu. 'Ne olacak?' dedik, 'Serbestsiniz, adli kontrol yok' dendi. Eşim de çocuklarımın yanında, ay sonunda gelecek" ifadelerini kullandı.

"YAŞIYORSAM SAVCI SAYESİNDE"

Hayatını savcıya borçlu olduğunu söyleyen Çakar, "Ben şu anda yaşıyorsam, ölmemişsem bunu savcı kardeşime borçluyum. Derin bir koroner daralma vardı, sinsi seyrediyordu. Belki de bir arabada ölecektim" dedi.

HASTANEYE KALDIRILMIŞ VE ANJİYO OLMUŞTU

Çakar, gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolüne getirildiğinde gazetecilerin "Neden gözaltına alındınız?" sorusuna "Bilmiyorum." demişti. Ardından rahatsızlanan Çakar hastaneye kaldırılmış ve anjiyo olmuştu.

NE OLMUŞTU?

Tutuklanma talebiyle sevk edilen isimlerden Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

AHMET ÇAKAR NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Daha savcılıktan yapılan açıklamaya göre; MASAK raporları ve yasal bahis platformlarından elde edilen veriler doğrultusundaki banka incelemelerinde, Çakar ve hakkında gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olan eşinin hesaplarında olağan dışı hareketler tespit edildi.

DİKKAT ÇEKEN PARA TRANSFERLERİ

Ahmet Çakar'ın eşi ve kendisi hakkındaki sevk yazısında şu ifadeler yer aldı; "2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam 4.759 işlemde 60.376.426 TL tutarlı para transferi alma, 1.437 işlemde 47.130.667 TL tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğu tespit edildi."

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Güncel
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıEmir Güler:

Ahmet Hocam rica etsem bu hafta kırmızı kart olura 2 maç alabilirmiyim ???

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

Allah uyardı akıllansın diye inşAllah akıllanır

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabri:

iyi akşama yetiş beyaz futbola sen olmadan çıkmıyor hoca

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatanperver adam:

birakacaktunuz niye tutukladiniz bu ulkede hukuk vaaar miiii

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

İçeri düşünce mi hastalanmaya başladı.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

