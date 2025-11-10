Bahis Skandalı: Eren Elmalı A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu arasında yer alan Eren Elmalı, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, A, Ümit ve U19 Milli takımları aday kadrolarında değişiklik yapıldığını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca bugünden itibaren tedbirli olarak TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ya sevk edilmesinin ardından, A, Ümit ve U19 Milli Takımlarımızın aday kadrolarında değişikliğe gidildi. Buna göre A Milli Takım'dan Eren Elmalı, Ümit Milli Takım'dan İzzet Çelik ve U19 Milli Takımı'ndan Ege Albayrak, ilgili takımlarımızın aday kadrolarından çıkarıldı. "