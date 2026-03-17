KÜTAHYA'da bahçeye girip takla atan otomobilin sürücüsü Aziz Şaldır (19) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Akkent Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Sanayi yönünden TOKİ yönünde giderken Aziz Şaldır'ın kontrolünü yitirdiği 43 NZ 345 plakalı otomobil, kaldırıma çıktı. Yol kenarındaki beton direkleri deviren otomobil, bahçeye girip takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şaldır, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

