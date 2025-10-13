Haberler

Bahçesaray Yolu'nda Kar Yağışı ve Sis Etkili Oldu

Van-Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi ve çevresindeki yüksek kesimlere kar yağdı. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bölgedeki dağlar beyaza büründü.

VAN- Bahçesaray kara yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi ile Başkale ilçesinin yükseklerine kar yağdı. Karla birlikte bölgede sis de etkili oldu.

Van'ın ilçelerinde dün gece saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. Her yıl çığ riski nedeniyle kapalı tutulan 2 bin 985 rakımlı Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi ile Başkale ilçesinin 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı zirvelerine kar yağdı. Kar ile birlikte dağların zirveleri beyaza bürünürken, bölgede sis de etkili oldu.

