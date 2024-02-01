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Bahçesaray'da çığ temizleme çalışmaları devam ediyor

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor. Ekipler, çığın kapattığı mahalle yolunda tüneller açarak ilerliyor.

Bahçesaray'da kırsal mahalle yolunun 2 noktasına düşen çığ temizleniyor

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

Bahçesaray ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Altındere Mahallesi'nin yolunun iki noktasına çığ düştü. Kapanan yolda Van Büyükşehir Belediyesine bağlı Bahçesaray Şantiye Şefliği ekipleri, 3 iş makinesiyle çalışma başlattı. Ekipler, çığın kapattığı mahalle yolunda tüneller açarak ilerledi. İş makineleri, yüksekliği yer yer 6-7 metreyi bulan çığ kütlelerinin arasında tünellerle yolu açmaya çalışıyor.

"Karabet Geçidi'de kar kalınlığı 3 metre"

Öte yandan Van-Bahçesaray kara yolu da çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023'ten bu yana kapalı tutuluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye genelinde 3 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre ölçülürken, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Polavit yaylasında 2 metre, Hakkari Megabütan Kayak Merkezi'nde ise 190 santimetre olarak ölçüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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